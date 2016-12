"Il Congresso voti in tempi brevi". Lo ha chiesto il presidente americano, Barack Obama, riferendosi all'intervento militare in Siria. Nella regione, intanto, è scattata l'allerta dopo che il ministero della Difesa russa aveva segnalato "due oggetti balistici lanciati verso il Mediterraneo orientale". Non si è trattato però di un attacco, ma di un test anti missile da parte di Israele.

00:12 Hillary Clinton appoggia Obama

Anche Hillary Clinton si schiera dalla parte di Barack Obama nella sua richiesta di un via libera dal Congresso a un'azione militare mirata in Siria. Un consulente dell'ex segretario di Stato ha affermato che "appoggiamo lo sforzo del presidente di cercare il consenso del Congresso per perseguire una risposta forte e mirata all'uso orribile delle armi chimiche da parte de regime di Assad".

22:19 Kerry al Congresso: "Obama non chiede ok a guerra"

"Il presidente Obama non chiede al Congresso di andare in guerra. Tanti di noi sanno cos'è la guerra. Chiede invece l'autorizzazione di fermare Assad e l'uso di armi chimiche: non è il momento di rimanere in silenzio". Lo ha detto John Kerry, parlando al Congresso.

21:50 Kerry al Senato: "Usa non possono rimanere spettatori del massacro"

Il Capo del Dipartimento di Stato Usa, John Kerry, all'audizione al Senato sulla Siria, ha dichiarato che "non possiamo rimanere spettatori o essere isolazionisti di fronte al massacro: gli Stati Uniti devono reagire, difendere la nostra sicurezza e i nostri valori". "La nostra inazione - ha proseguito Kerry - sarebbe un messaggio sbagliato per l'Iran".

19:25 Ban Ki-moon: "Attacco solo con ok Onu"

"L'uso delle armi è legale solamente per la propria difesa o con il via libera del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, parlando dell'ipotesi di un intervento militare in Siria da parte degli Stati Uniti. Se il regime di Assad ha utilizzato armi chimiche, ha aggiunto Ban, "il Consiglio di Sicurezza deve mostrare unità e decidere le misure" per intervenire.

18:37 Papa: "Condanno uso armi chimiche"

"Con particolare fermezza condanno l'uso delle armi chimiche!". Così papa Francesco in un nuovo tweet.

17:30 Usa, Boehner: "Rispondere all'attacco di Assad"

Anche lo speaker repubblicano, John Boehner, si schiera a favore di un intervento militare in Siria e accoglie la richiesta di via libera in tempi brevi appena avanzata da Obama al Congresso. "E' necessario - ha detto - rispondere all'attacco con armi chimiche in Siria: solo gli Stati Uniti hanno la capacita di fermare Assad".

17:02 Francia, Hollande: "Senza gli Usa nessun intervento"

"Se il Congresso americano voterà contro l'intervento militare il Siria, la Francia non agirà da sola". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, esortando poi l'Europa a unirsi sulla questione siriana.

17:00 Vaticano: "Fermarsi prima che sia troppo tardi"

"Fermarsi prima che sia troppo tardi", perché rispondere alla violenza con la violenza in Siria significherebbe innescare una drammatica spirale con "irreparabili sviluppi". Lo chiede il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione vaticana per le Chiese Orientali, rilanciando sull'Osservatore Romano l'appello di pace del Papa.

16:12 Obama: blitz ridurrà uso di armi chimiche

"L'azione militare Usa in Siria ha lo scopo di ridurre la capacità del regime di Assad di usare armi chimiche". Lo ha detto il presidente Barack Obama ai leader del Congresso.

16:09 Attacco Siria, Obama: Congresso voti presto

Barack Obama ha chiesto al Congresso un voto in tempi rapidi per dare il via libera al raid in Siria. Il presidente americano si è detto sicuro che l'intervento militare sarà approvato. "Sono convinto - ha aggiunto - che dovremmo attaccare, ma credo che saremo più forti se agiamo assieme, uniti come nazione".

14:24 Opposizione: prove uso gas ad Aleppo

Il capo dei medici legali di Aleppo ha disertato dal regime di Assad. Lo afferma l'opposizione siriana, affermando che ha le prove del coinvolgimento del regime nel presunto attacco chimico su Aleppo di marzo.

13:52 Netanyahu: stiamo erigendo un muro di ferro

"La nostra esistenza qui dipende dall'esistenza di un muro di ferro. Noi costruiamo un muro di ferro": lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Abbiamo un Iron Dome (Cupola di ferro, sistema di difesa anti-razzi, ndr) a cui si unisce la nostra volontà di ferro", ha detto ancora Netanyahu. "Queste sono le cose che ci danno la forza di difenderci", ha aggiunto.

13:21 Siria: test missilistico da base centro Israele

Il test missilistico congiunto tra Israele e Usa è stato condotto da una base dell'aviazione nel centro di Israele. Lo dice il ministero della Difesa, citato dai media. Il test è avvenuto alle 9.15 ora israeliana, che coinciderebbe - sostengono i media - con i rapporti da Mosca sull'individuazione dei lanci.

13:19 L'Iraq schiera 30mila soldati al confine

L'Iraq ha rafforzato negli ultimi giorni le proprie difese schierando 30mila soldati lungo il confine con la Siria a causa dell'aumento delle infiltrazioni di miliziani armati dal vicino Paese. Lo rende noto una fonte delle guardie di frontiera. Baghdad ha potenziato i suoi mezzi di intelligence e militari per fronteggiare gruppi di insorti che attraversano in un senso e nell'altro la frontiera.

