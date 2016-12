Australia,canoista "ostaggio" di un coccodrillo

foto Afp 13:23 - Un canoista neozelandese è rimasto ostaggio di un coccodrillo gigante su un'isoletta deserta dell'Australia per oltre due settimane. Ryan Blair, 37 anni era stato lasciato da uno yacht presso la minuscola Governor Island, dove si era accampato con una piccola riserva di cibo e acqua. Quando ha deciso di rientrare è stato adocchiato da un coccodrillo dei sei metri. E' stato soccorso da un abitante della zona. - Un canoista neozelandese è rimasto ostaggio di un coccodrillo gigante su un'isoletta deserta dell'Australia per oltre due settimane., 37 anni era stato lasciato da uno yacht presso la minuscola, dove si era accampato con una piccola riserva di cibo e acqua. Quando ha deciso di rientrare è stato adocchiato da un coccodrillo dei sei metri. E' stato soccorso da un abitante della zona.

Blair voleva esplorare con il suo kayak l'area al largo del paesino di Kalumburu sulla costa nordovest del continente. Ogni volta che cercava di partire, il coccodrillo compariva e lo costringeva a fuggire a terra e ad allontanarsi dalla riva. Rimasto quasi senza cibo né acqua, ha tenuto acceso un fuoco per chiedere aiuto.



Finalmente un residente di Kalumburu, Don MacLeod, ha avvistato la luce, ha raggiunto l'isola con la sua barca e ha tratto in salvo il canoista ormai stremato. "Gli ho offerto una birra fredda, che ha tracannato, e poi ha dormito per tutto il viaggio fino alla terraferma", ha raccontato MacLeod alla radio nazionale Abc. "E' stato molto, molto fortunato. Non sapeva nemmeno che vi fossero coccodrilli nell'area. Molti turisti sono un po' ingenui su queste cose", ha osservato.