Frana su strada, auto salve per miracolo

09:15 - Miracolo, è proprio il caso di dirlo, a Keelung (Taiwan), dove un costone della montagna cede durante un nubifragio. All'improvviso una frana invade le corsie di marcia, sfiorando le auto. Dalla parete si stacca anche un enorme masso che per poco non schiaccia una vettura. Le immagini in diretta grazie a un automobilista che evita, per poco, la tragedia.