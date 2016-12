foto Ansa Correlati Le prove della Francia contro Assad 07:35 - Il numero di rifugiati siriani supera oramai i 2 milioni. Lo ha annunciato in un comunicato l'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu, ricordando che nel 2012 il loro numero era di 230.671 persone. In un anno il numero dei profughi siriani nei Paesi confinanti è aumentato di 1,8 milioni. - Il numero disupera oramai i 2 milioni. Lo ha annunciato in un comunicato, ricordando che nel 2012 il loro numero era di 230.671 persone. In un anno il numero dei profughi siriani nei Paesi confinanti è aumentato di 1,8 milioni.

Intanto Barack Obama ha avviato una intensa azione di lobbying sul Congresso per ottenere il via libera all'attacco, ma Russia e Cina ribadiscono il loro no.