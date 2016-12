foto Ap/Lapresse

- E' stato ufficializzato il nuovo governo del Senegal, che sarà guidato da una donna, Aminata Touré, e non avrà più come ministro il cantante Youssou Ndour, finora titolare del Turismo e del Tempo libero, che è stato nominato consigliere alla presidenza. L'esecutivo di 32 personalità dovrà gestire una serie di emergenze nel Paese in crisi economica e con grossi conflitti sociali.