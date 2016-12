foto Ap/Lapresse

01:07

- Gli Usa avrebbero estromesso una trentina di ufficiali britannici di collegamento presso il Centcom dalle riunioni sulla Siria come prima conseguenza del no della Camera dei Comuni all'azione militare contro il presunto uso di armi chimiche di Damasco, proposta dal premier David Cameron. Secondo il Times il motivo sarebbe l'impossibilità di condividere informazioni d'intelligence di alto livello su un conflitto in cui Londra non è più coinvolta.