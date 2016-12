foto Ansa

00:10

- I campioni raccolti dagli ispettori Onu in Siria sono stati spediti dalla squadra delle Nazioni Unite all'Aja e arriveranno "nello spazio di ore" ai laboratori europei competenti. Lo riferisce un portavoce. Nelle prossime ore Ban Ki-moon informerà i 10 membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'alto rappresentante per il Disarmo, Angela Kane, vedrà gli Stati che avevano chiesto un'indagine sulle accuse a Damasco di uso di armi chimiche.