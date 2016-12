foto Ap/Lapresse

21:49

- Per l'ex candidato repubblicano alla presidenza Usa, John McCain, "dobbiamo indebolire le capacità di Assad", e una sconfitta da parte del Congresso della risoluzione per un attacco contro la Siria "sarebbe catastrofica". McCain ha parlato così al termine di un incontro alla Casa Bianca col presidente, Barack Obama. "Ne va della credibilità degli Usa", ha aggiunto. Per McCain però "nessuno deve pensare all'invio di truppe americane in Siria".