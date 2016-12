foto Ap/Lapresse

20:36

- Se Damasco sarà attaccata "esiste il rischio di una guerra regionale". Parola di Bashar al Assad, il quale in un'intervista a Le Figaro dice che, in caso di aggressione militare, il suo Paese non resterebbe solo. "Non bisogna parlare della risposta siriana - afferma il presidente del Paese mediorientale - ma anche di ciò che potrebbe succedere dopo il primo bombardamento. Ora, nessuno può sapere cosa succederà. Il caos e l'estremismo cresceranno".