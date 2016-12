foto google.com/datacenter

- Il governo giapponese è pronto al varo di misure di emergenza per gestire l'enorme accumulo di acqua contaminata presso la disastrata centrale di Fukushima. Saranno definiti, ha assicurato il premier Shinzo Abe, "i passi in avanti e attuate tutte le politiche necessarie". Il piano, che prevede l'ausilio di risorse pubbliche, sarà esaminato domani in una riunione di gabinetto.