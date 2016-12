foto Ansa

- La condanna della Lega Araba sull'uso di armi chimiche in Siria "non significa che siamo completamente certi che il regime di Assad abbia commesso questo crimine, ma la responsabilità ricade sul governo in carica, che deve proteggere il popolo siriano". Lo ha affermato il segretario della Lega Araba, Nabil Arabi. Intanto Damasco il vice ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad ha redarguito gli Usa: "Un'azione militare aiuterebbe solo al Qaeda".