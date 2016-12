L'Ue vuole il "Grande fratello" sulle automobili

foto Dal Web

Un limitatore di velocità da installare su tutte le autovetture. La proposta dell'Unione Europea non piace alla Gran Bretagna. Il segretario di Stato inglese per i trasporti, Patrick McLoughlin, si schiera contro la proposta in discussione a Bruxelles il prossimo autunno.

Tutte le nuove automobili dovranno includere sistemi di telecamere che leggono i limiti esposti sui cartelli stradali, frenando automaticamente le macchine che viaggiano a un'eccessiva velocità. I veicoli già in circolazione potrebbero, invece, ritornare al concessionario ed essere equipaggiati con la tecnologia che gli inglesi hanno ormai ribattezzato "Grande Fratello". Nessuna macchina nel Regno Unito potrà, infatti, viaggiare più veloce di 70 miglia all'ora - il limite di velocità sulle autostrade.

Il "dispositivo di frenata intelligente" si propone di ridurre di un terzo gli incidenti sulle strade entro il 2020. La Gran Bretagna, però, è già dotata di uno dei migliori sistemi di sicurezza stradale a livello europeo e la proposta è "una violazione della libertà degli automobilisti", ha sottolineato McLoughlin.