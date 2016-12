foto Ansa

- "La via di soluzione dei problemi della Siria non può essere l'intervento armato. La violenza non ne verrebbe diminuita". Lo ha dichiarato monsignor Mario Toso del dicastero vaticano Giustizia e Pace. Il rischio, spiega Toso, è che lo scontro "deflagri e si estenda ad altri Paesi. Il conflitto in Siria contiene tutti gli ingredienti per esplodere in una guerra di dimensioni mondiali".