- Un attacco americano contro la Siria potrebbe "rinviare per un lungo tempo, addirittura per sempre, la conferenza di pace cosiddetta Ginevra-2". Lo dice il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. La Russia dubita fortemente delle prove fornite dagli Usa sull'uso di armi chimiche da parte di Damasco. "Non ci sono né mappe geografiche né nomi. Inoltre ci sono molte incongruenze, restano - spiega Lavrov - moltissimi dubbi".