foto Ansa

10:46

- Il ministro della Difesa, Mario Mauro, ha accolto favorevolmente la "pausa di riflessione" che Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si sono presi prima di un eventuale intervento armato in Siria. Sulla Siria, spiega "credo che siamo tutti chiamati ad alimentare la speranza di una soluzione politica". In questo momento "vedo che è in corso un certo contagio di ragionevolezza che non può che fare bene alla comunità internazionale".