New York, bimbo di un anno ucciso per strada L'obiettivo del killer era il padre del piccolo

foto Ap/Lapresse 13:19 - Un bambino di un anno è rimasto ucciso durante una sparatoria in una strada di Brooklyn, a New York. Il piccolo Antiq Hennis è stato colpito da una pallottola vagante mentre si trovava nel passeggino spinto dai genitori, che vivono a pochi isolati di distanza dal luogo della sparatoria. I media americani hanno scritto che probabilmente l'obiettivo del killer era il papà del piccolo Antiq, morto poco dopo. - Undi un anno è rimasto ucciso durante unain una strada di, a. Il piccoloè stato colpito da unavagante mentre si trovava nel passeggino spinto dai genitori, che vivono a pochi isolati di distanza dal luogo della sparatoria. I media americani hanno scritto che probabilmente l'obiettivo del killer era il papà del piccolo Antiq, morto poco dopo.

Ferito alla testa infatti, il bimbo è stato dichiarato morto al Brookdale University Hospital and Medical Center, intorno alle 21. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra Livonia Avenue e Bristol Street intorno alle 19.20 ora locale. Secondo la polizia sono stati sparati almeno quattro colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il bimbo. A ritenere che il killer mirasse al papà, rimasto illeso, sono fonti della polizia e della famiglia.



Una donna ha raccontato di aver visto due uomini fuggire dopo aver sentito gli spari. La polizia ha sentito alcuni residenti. Non ci sono state altre vittime, né feriti.



Ad agosto, sempre a Brooklyn, un bambino di 3 anni era stato ferito in modo grave da un'arma da fuoco. Per l'episodio era stata accusata una 22enne.