16:52

- "Non può esserci alcuna impunità per l'uso di armi chimiche". E' la convinzione del segretario generale dell'Onu, Ban ki-Moon, riportata oggi dal suo portavoce nel corso di un briefing a Palazzo di Vetro incentrato sulla Siria. L'Onu "non si dà scadenze" sul rapporto degli ispettori.