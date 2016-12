John Kerry: la Siria ha usato il gas sarin

foto Ap/Lapresse Correlati L'appello del Papa: "Mai più la guerra"

Attacco alla Siria, gli Usa prendono tempo

Attacco alla Siria, Obama contestato 19:11 - "Campioni raccolti dai primi soccorritori il 21 agosto sono risultati positivi al test del sarin". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, John Kerry. "Si tratta di campioni di sangue e capelli, nuove prove che suggeriscono il ruolo di Damasco nel raid", ha spiegato. Sul voto del Congresso, ha affermato: "I parlamentari faranno ciò che è giusto". Con il "sì" al raid, l'America manderà un importante messaggio anche a Iran e Corea del Nord. - "Campioni raccolti dai primi soccorritori il 21 agosto sono risultati positivi al test del". Lo ha detto il segretario di Stato Usa,"Si tratta di campioni di sangue e capelli, nuove prove che suggeriscono il ruolo dinel raid", ha spiegato. Sul voto del, ha affermato: "I parlamentari faranno ciò che è giusto". Con il "sì" al raid,manderà un importante messaggio anche a

Kerry in interviste alla Fox e alla Nbc ha poi paragonato il presidente siriano Bashar al Assad a Hitler e Saddam Hussein.



Assad: gli Usa non fermeranno la lotta al terrorismo - Il presidente siriano Bashar al Assad ha affermato che le minacce degli Usa non cambieranno i principi della Siria e non metteranno fine alla sua lotta contro "il terrorismo". Lo ha riferito la televisione siriana. Assad ha anche detto che la Siria è in grado di affrontare qualunque aggressione esterna.



Onu: no scadenze su rapporto ispettori - L'Onu "non si dà scadenze" sul rapporto degli ispettori sulle armi chimiche. Lo ha detto il portavoce dell'Onu Martin Nesirky. "Ban vuole che sia fatto al più presto possibile ma deve esser fatto aderendo agli standard scientifici più alti", ha detto Nesirky. Il segretario generale è in ogni caso "pronto" a informare il Consiglio di Sicurezza sul lavori degli ispettori in Siria, sta al Consiglio richiedere un incontro, ha aggiunto Nesirky. "Non può esserci alcuna impunità per l'uso delle armi chimiche".



L'opposizione siriana: il Congresso dia l'ok all'attacco - La coalizione dell'opposizione siriana chiede al Congresso degli Stati Uniti di dare il suo appoggio a un'azione militare Usa contro il regime di Damasco. In un comunicato, la coalizione sottolinea inoltre che ogni intervento dovrebbe essere accompagnato da uno sforzo per fornire armi all'Esercito Libero Siriano. Intanto l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo fa sapere che le vittime in Siria sono salite a 110mila: 40mila sono civili.



Media: "Gb esportò gas in Siria" - Londra permise la vendita alla Siria di agenti chimici utilizzati per la composizione di gas nervino, attraverso la concessione di licenze autorizzata da un ministro del governo, 10 mesi dopo l'inizio delle rivolte nel Paese. Lo rivela il giornale scozzese Sunday Mail, affermando che "parlamentari furiosi sono determinati a chiedere spiegazioni al governo".



Media siriani: Usa iniziano la ritirata - La decisione del presidente Usa, Barack Obama, di chiedere l'autorizzazione del Congresso per attaccare la Siria è l'inizio della "ritirata" americana. Lo afferma il quotidiano statale siriano Al-Thawra in un editoriale in prima pagina. "Obama ha annunciato, direttamente o implicitamente, l'inizio della storica ritirata americana", scrive.



La Francia aspetta gli Usa - Dopo la frenata di Obama sull'attacco alla Siria e l'annuncio della richiesta di via libera al Congresso, anche la Francia rallenta. Il ministro dell'Interno, Manuel Valls, ha fatto sapere che Parigi non agirà da sola ma attenderà una decisione degli Stati Uniti: "Abbiamo bisogno di una coalizione", ha spiegato. Il premier, Jean-Marc Ayrault, ha in programma lunedì un incontro con i principali esponenti di maggioranza e opposizione per discuterne.