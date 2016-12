foto Ansa

15:19

- La coalizione dell'opposizione siriana chiede al Congresso degli Stati Uniti di dare il suo appoggio a un'azione militare Usa contro il regime di Damasco. In un comunicato, la coalizione sottolinea inoltre che ogni intervento dovrebbe essere accompagnato da uno sforzo per fornire armi all'Esercito Libero Siriano. Intanto l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo fa sapere che le vittime in Siria sono salite a 110mila: 40mila sono civili.