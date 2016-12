foto Ansa

13:41

- La decisione del presidente Usa, Barack Obama, di chiedere l'autorizzazione del Congresso per attaccare la Siria è l'inizio della "ritirata" americana. Lo afferma il quotidiano statale siriano Al-Thawra in un editoriale in prima pagina. "Obama ha annunciato ieri, direttamente o implicitamente, l'inizio della storica ritirata americana", scrive.