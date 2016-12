foto Ap/Lapresse

11:30

- Dopo la frenata di Obama sull'attacco alla Siria e l'annuncio della richiesta di via libera al Congresso, anche la Francia rallenta. Il ministro dell'Interno, Manuel Valls, ha fatto sapere che Parigi non agirà da sola ma attenderà una decisione degli Stati Uniti: "Abbiamo bisogno di una coalizione", ha spiegato. Il premier, Jean-Marc Ayrault, ha in programma lunedì un incontro con i principali esponenti di maggioranza e opposizione per discuterne.