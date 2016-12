foto Ap/Lapresse

10:48

- Dopo la decisione di Obama di ottenere dal Congresso un via libera per l'attacco, la Siria canta vittoria. E sottolinea, per bocca del vicepremier, Qadri Jamil, che la determinazione di Damasco a rispondere a un attacco "ha sventato l'aggressione", e sia che la decisione di Obama rappresenti "solo un rinvio o un dietrofront", il bombardamento Usa è "diventato ormai oggetto di sarcasmo da parte di tutti". Ma "noi rimaniamo con il dito sul grilletto".