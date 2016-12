foto Reuters

06:44

- Nonostante l'ordine di attacco sia stato di fatto rinviato di una settimana in attesa della decisione del Congresso, l'intera forza navale dispiegata dagli Stati Uniti per un'azione contro la Siria continuerà a incrociare nel Mediterraneo. I cinque cacciatorpedinieri, ognuno dei quali è armato con decine di missili Tomahawk, un'unità anfibia da trasporto e un imprecisato numero di sottomarini restano in zona in attesa.