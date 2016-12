foto Reuters

- Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha cambiato idea e ha deciso di chiedere al Congresso di autorizzare l'attacco in Siria solo venerdì sera. A spingere il presidente alla frenata non sarebbero state le richieste di esponenti di Washington ma il sondaggio della Nbc secondo cui il 79 per cento degli americani voleva un voto del parlamento sull'intervento militare. Lo riportano fonti della Casa Bianca.