"La Germania vota bianco": spot tedesco della Ferrero accusato di razzismo

16:26 - Il cioccolatino della discordia divide la Germania. Lo spot ideato dal colosso pubblicitario M&C Saatchi per lanciare un nuovo prodotto di casa Ferrero ha suscitato non poche perplessità: una tavoletta di cioccolato bianco arringa una platea di sostenitori accaniti, stile convention a stelle e strisce con tanto di cartelli “Yes weiss can”. Weiss, in tedesco, significa bianco.

Da qui la polemica, incendiata inoltre dallo slogan finale: “Deutschland wählt weiss”, la Germania vota bianco. Apriti cielo, il popolo di Twitter si è scatenato in commenti sibillini, suggerendo ai vertici del Npd – il partito tedesco di estrema destra – di scegliere la Ferrero come sponsor in campagna elettorale, tanto per citare il commento più clemente. “Vogliamo sottolineare che siamo del tutto contrari a ogni forma di xenofobia ed estremismo politico o razzismo - ha dichiarato l’azienda italiana allo Spiegel Online – Siamo dispiaciuti che il nostro messaggio commerciale non sia stato compreso”. Nel frattempo, sul sito della Ferrero lo slogan è scomparso, lasciando spazio a un più misurato "Weisse Küsschen für immer".