Kate, prima uscita pubblica nel nome del riciclo

13:28 - La prima uscita ufficiale era programmata per il 12 settembre, ma una duchessa di Cambridge in splendida forma ha deciso di bruciare le tappe, presentandosi alla partenza della maratona di Anglesey, in Galles, al fianco del suo William. Il parto non sembra aver lasciato strascichi sulla longilinea figura di Kate, che per l’occasione ha rispolverato dal guardaroba una mise già vista in passato: camicetta da 38 sterline e jeans attillati. Principessa di riciclo e buon gusto.