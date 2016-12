foto Ansa

13:38

- L'ipotesi di un intervento di Usa o Francia in Siria deve essere considerato "una sorta di segnale alla dittatura di Assad e non una guerra vera e propria". Così il ministro della Difesa, Mario Mauro, che ha sottolineato come, in realtà, "rimangono sullo sfondo i rischi collegati ad uno scenario che può essere devastante". "L'Italia, insistendo per trovare una soluzione politica, ricorda a tutti il ruolo dell'Onu", ha aggiunto.