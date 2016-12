foto Ansa

08:19

- Il team di ispettori delle Nazioni Unite incaricati di indagare sull'uso di armi chimiche in Siria sono arrivati all'aeroporto di Beirut, in Libano. Gli ispettori hanno passato il confine questa mattina intorno alle 7:40 ora locale (le 5:40 in Italia) a bordo di un convoglio di sette veicoli Onu, scortato dalle forze di sicurezza libanesi.