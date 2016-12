foto Dal Web

07:21

- La Corea del Nord ha ritirato l'invito a un inviato per i diritti civili americano, l'ambasciatore Bob King, che avrebbe dovuto cercare di ottenere il rilascio per motivi umanitari del missionario cristiano, cittadino Usa, Kenneth Bae, 45 anni, condannato ad aprile a 15 anni di lavori forzati. Gli Stati Uniti si sono detti "sorpresi e delusi dalla decisione della Corea del Nord" e molto preoccupati per le condizioni di Bae.