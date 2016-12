Argentina, contro la polizia armato di violino

07:01 - Un violinista contro la polizia, per dire no a una centrale a idrocarburi. E' successo a Neuquén, cittadina argentina da giorni interessata a pesanti scontri tra polizia e manifestanti, dopo che il governo provinciale ha deciso lo sviluppo del progetto di una centrale. Nel corso delle manifestazioni, gli attivisti sono stati dispersi con proiettili di gomma e gas lacrimogeni e la tensione con le forze dell'ordine è arrivata alle stelle dopo che un manifestante è stato ucciso.



In tutto questo, ecco spuntare un violinista, che mentre gli agenti, manganelli alla mano, vigilano la "zona rossa", si avvicina e inizia a suonare.