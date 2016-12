foto Afp

- Due brasiliani in carcere con l'accusa di aver ucciso un bambino boliviano di 5 anni perche' questi piangeva durante una rapina sono stati uccisi in un carcere dello Stato di San Paolo con un 'cocktail' letale di cocaina, viagra e candeggina. Secondo la stampa, i due sarebbero stati eliminati in carcere da altri detenuti appartenenti al Primero comando da capital (Pcc), la gang più sanguinaria del Brasile.