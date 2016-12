foto Afp

22:59

- Il presidente americano Barack Obama ha discusso per telefono della crisi siriana con il primo ministro britannico, David Cameron, e con il presidente francese, Francois Hollande. Obama cerca il più vasto appoggio internazionale possibile ad un intervento militare in risposta ad un attacco con armi chimiche in Siria il 21 agosto, che secondo gli Usa è stato condotto dal governo e ha fatto 1.429 morti.