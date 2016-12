foto Ansa

21:52

- Il primo ministro turco, Recep Tayyp Erdogan, si è detto insoddisfatto da un'eventuale azione militare limitata contro la Siria, ritenendo che qualunque intervento dovrebbe avere come obiettivo un cambiamento di regime nel Paese. "Un intervento va fatto come fu fatto in Kosovo. Non basta una operazione di uno o due giorni. L'obiettivo e' costringere il regime a lasciare".