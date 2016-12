foto Ansa

20:54

- "Assieme al mio team militare stiamo valutando un'ampia gamma di opzioni in Siria". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, spiegando di non aver "ancora preso una decisione finale" sulla risposta all'uso di armi chimiche da parte di Damasco. "Stiamo valutando una azione limitata e non a tempo indeterminato", ha poi aggiunto.