- Il presidente francese, Francois Hollande, in un'intervista a Le Monde non ha escluso un intervento militare in Siria anche prima di mercoledì, giorno in cui è fissata la convocazione straordinaria del Parlamento francese per discutere dell'operazione. L'inquilino dell'Eliseo ha quindi spiegato che il "no" dei britannici non cambia la posizione della Francia, determinata a intervenire.