Israele, l'esercito fa rifornimento di Viagra

- Tra i 105 ordini fatti di recente dalc'è di tutto: dai pneumatici, ai dispositivi per riscaldare i feriti, passando per la salsa piccante. Una voce, però, scatena più di altre la curiosità, quella relativa alla fornitura di

L'ordine sotto esame è quello di 1.200 compresse da 100 mg. di sildenafil, il principio attivo del Viagra, destinate ai soldati che soffrono di disfunzione erettile. La richiesta è firmata dalla divisione medica, quindi le compresse non sono in alcun modo riconducibili ai dipendenti del Ministero della Difesa oppure a feriti in riabilitazione, ma riservate proprio al corpo militare in attività.

A quanto pare questa non sarebbe la prima volta che il ministero ha ordinato e somministrato Viagra ai soldati. Nel 2005 un articolo apparso sul giornale ebraico "Aviation and Space Medicine", pubblicato dal Centro di ricerca di medicina aerospaziale, parlava di un divieto imposto ai piloti: niente Viagra otto ore prima di volare perché il farmaco potrebbe alterare la percezione dei colori.

Il ministero della Difesa preferisce per ora non commentare per problemi di privacy. I medici potrebbero aver usato la pillola blu per curare il mal di altitudine dei soldati. Pare infatti, che il preparato migliori le performance fisiche in alta montagna.