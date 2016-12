foto Reuters

07:10

- L'India ha lanciato il primo satellite totalmente impegnato in attività di difesa (Gsat-7) dalla base di Kouru (Guyana Francese), con l'ausilio di un vettore del consorzio europeo Ariane. Lo riferisce a New Delhi l'agenzia di stampa Ians. Il satellite, concepito e costruito in India, sarà utilizzato dalla Marina indiana non appena sarà operativo alla fine di settembre.