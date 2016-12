Siria, Obama: ancora non ho deciso

"Non ho preso ancora nessuna decisione" sulla Siria. Così il presidente Usa Obama. Malgrado il no di Gran Bretagna e le perplessità di altri Paesi europei, come Germania e Italia, gli Stati Uniti sono però alla ricerca di una "coalizione internazionale". Lo ha ribadito il segretario della Difesa americano Chuck Hagel. Intanto il segretario di Stato Kerry annuncia di avere le prove sull'uso dei gas da parte di Assad.

21:13 Obama: capisco dubbi dopo Iraq

"Mi rendo conto che dopo l'Iraq c'è un certo sospetto rispetto a ogni azione militare. E io apprezzo molto tutto ciò. Tuttavia quando si uccidono oltre un migliaio di persone, inclusi centinaia di bimbi, con un'arma vietata dal 98-99% della comunità internazionale, non agire vorrebbe dire che le regole non hanno più significato". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama. CAP 30-AGO-13 21:06

20:38 Obama: "Stiamo valutando diverse opzioni"

"Assieme al mio team militare stiamo valutando un'ampia gamma di opzioni in Siria". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama.

20:37 Obama: non ho preso decisione finale

"Non ho ancora preso una decisione finale sulla risposta all'uso di armi chimiche da parte della Siria". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama.

19:45 Kerry: "Assad è un assassino"

"Criminale" e "assassino". Così il segretario di Stato americano, John Kerry, ha apostrofato Bashar al Assad nella sua dichiarazione sulla Siria. Gli Stati Uniti, ha poi aggiunto, agiranno secondo i propri tempi, in corrispondenza degli interessi americani.

19:25 Kerry: "Azione limitata, nessuna invasione"

"Non ci saranno truppe sul terreno, sarà un intervento limitato nel tempo". Lo ha detto il segretario di stato americano Usa John Kerry aggiungendo anche che nella missione potrebbero partecipare Francia, Lega Araba e Australia.

19:18 Kerry: "Fermare Damasco o Iran si armerà"

"L'Iran potrebbe imbaldanzirsi a procurarsi armi nucleari se non interveniamo per fermare Damasco", ha detto il segretario di Stato Usa.

19:17 Kerry: in gioco sicurezza e credibilita' Usa

E' in gioco la credibilità e la sicurezza degli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato John Kerry, aggiungendo che i futuri sviluppi non riguardano solo la Siria, ma anche l'Iran e suoi alleati Hezbollah. "Dopo dieci anni di guerra l'America è stanca della guerra. Anch'io. Ma abbiamo le nostre responsabilità nei confronti del mondo".

19:12 Kerry: "Non ripeteremo errori come in Iraq"

"Il lavoro dell'intelligence è stato molto più accurato che in passato, come in Iraq. Non si ripeterà quella esperienza", ha garantito il segretario di Stato Usa, John Kerry. "Un alto esponente del regime siriano ha confermato che armi chimiche sono state usate dal regime di Damasco", ha ancora detto Kerry spiegando che una sua comunicazione è stata intercettata dall'intelligence Usa.

19:11 Kerry: "Assad ha usato i gas e distrutto prove"

"Sappiamo che il governo siriano ha ucciso almeno 1429 persone civili, tra cui almeno 426 bimbi, con armi chimiche". Lo ha detto John Kerry aggiungendo che "Assad ha cercato più volte di distruggere le prove dell'uso di armi chimiche".

18:58 Onu: "Rapporto non dirà chi ha usato le armi"

Il rapporto dell'Onu stabilirà "se armi chimiche sono state usate il 21 agosto, non da chi". Lo ha detto il portavoce dell'Onu, Martin Nezirsky, sottolineando che gli ispettori torneranno a Damasco, "ma non si può dire quando".

18:38 Vicesegretario Onu partita dalla Siria

Il vicesegretario generale dell'Onu per il disarmo, Angela Kane, ha lasciato Damasco diretta in Libano con alcuni suoi collaboratori, mentre gli ispettori incaricati di verificare l'uso di armi chimiche - guidati dall'accademico svedese Ake Sellstrom - sono ancora in Siria e "continuano il loro lavoro". Lo ha detto la televisione di Stato siriana. In precedenza fonti dell'Onu avevano fatto sapere che gli ispettori sarebbero partiti domani.

16:41 Mauro: "Voto Gb sia monito di prudenza"

"Il voto del Parlamento britannico serva a tutti come monito per ricordare quanta prudenza e attenzione di debba avere in questo momento". Lo ha detto il ministro della Difesa, Mario Mauro. "Il deflagrare del conflitto siriano può costruire un incendio non solo per la regione mediorientale ma per il mondo intero".

16:04 Usa: rapporto intelligence diffuso oggi

Una versione non secretata del rapporto di intelligence sull'attacco con armi chimiche del 21 agosto contro un sobborgo di Damasco sarà diffuso oggi dalla Casa Bianca, ha reso noto un funzionario Usa citato dalla Reuters, senza però precisare l'ora.

15:57 Siria: "No a risultati parziali dell'Onu"

La Siria respinge ogni risultato parziale sul presunto uso di armi chimiche presentato dall'Onu prima che gli ispettori abbiano concluso la loro missione: lo afferma oggi il ministro degli Esteri siriano Walid al Muallim citato dall'agenzia ufficiale Sana'a.

15:50 Figlio di Assad su Fb: voglio che gli Usa attacchino

"Voglio che gli americani attacchino, così gliela faremo vedere noi". Su Facebook un post firmato Hafez Assad, proprio col nome del figlio undicenne del presidente siriano Bashar al Assad, ha provocato commenti e illazioni. Nel messaggio, successivamente cancellato al pari dell'account del suo titolare, Hafez sfida gli americani ad attaccare la Siria: "Voglio così tanto che attacchino perché così faranno il più grosso errore: cominciare qualcosa che non sanno come andrà a finire". E poi: "Nessuno ha soldati come i nostri. L'America non ha soldati, ha solo codardi con nuove tecnologie".

