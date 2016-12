foto Ap/Lapresse

05:54

- "Un intervento militare britannico in Siria adesso non è più in agenda". Queste le parole del leader laburista all'opposizione Ed Miliband, dopo che il Parlamento di Londra ha bocciato la mozione del governo per un eventuale intervento in Siria. Miliband, che ha dato voce allo scetticismo verso un'azione in Siria al fianco degli Usa, ha bollato come "altezzosa e spericolata" la leadership del primo ministro.