foto Ap/Lapresse

02:00

- Lo showman britannico di origine australiana, Rolf Harris, 83 anni, volto noto da decenni dei programmi tv per famiglie, è indagato per nove episodi di violenza sessuale contro due ragazzine di 14 e 15 anni, avvenuti negli anni Ottanta, e per aver scattato foto oscene di bambini nel 2012. L'inchiesta di Scotland Yard è partita da quella su Jimmy Savile, il noto dj della Bbc scomparso nel 2011 e accusato di centinaia di violenze sessuali su minori.