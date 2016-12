foto Getty

- Gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di un intervento armato unilaterale in Siria, dopo il "no" arrivato da Londra. Lo annuncia la Cnn, citando fonti della Casa Bianca, e confermando le voci già riportate dal New York Times. "Gli Usa - ha rivelato la fonte -, prendendo atto del voto della Camera dei Comuni inglese, sono tuttavia determinati ad assumere le scelte che vanno assunte".