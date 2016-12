Arrestato a Dubai il latitante Amedeo Matacena

foto Ansa 12:22 - Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia, latitante dal giugno scorso dopo una condanna definitiva a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato fermato a Dubai, negli Emirati Arabi, dalla polizia locale, dopo la segnalazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che l'hanno individuato. Matacena, ricercato in ambito internazionale, era scappato dopo la sentenza della Cassazione del 6 giugno scorso. - Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia, latitante dal giugno scorso dopo una condanna definitiva a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato fermato a Dubai, negli Emirati Arabi, dalla polizia locale, dopo la segnalazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che l'hanno individuato. Matacena, ricercato in ambito internazionale, era scappato dopo la sentenza della Cassazione del 6 giugno scorso.

Era alle Seychelles e preparava grande fuga - Matacena era stato individuato alle Seychelles dai carabinieri. Per una serie di motivi, gli investigatori non sono potuti intervenire nelle isole dell'arcipelago dell'Oceano Indiano e perciò hanno continuato a monitorare i suoi movimenti sino a quando hanno scoperto che era in partenza per Dubai, ritenuta dagli stessi investigatori solo una tappa intermedia di un viaggio più lungo. Sono state così avvertite le autorità degli Emirati Arabi che all'arrivo di Matacena all'aeroporto di Dubai lo hanno fermato ritirandogli anche il passaporto.



Figlio di una nota famiglia di armatori - Imprenditore, figlio dell'omonimo armatore noto per avere dato inizio al traghettamento nello Stretto di Messina, Matacena è stato deputato per due legislature, tra il 1994 e il 2001, con Forza Italia. L'ex parlamentare era stato coinvolto nella maxi inchiesta "Olimpia" dei primi anni '90, quando furono ricostruiti dalla Dda di Reggio molti eventi criminali, tra cui un centinaio di omicidi, e i rapporti 'ndrangheta-politica in città fin dai primi anni '80.



Assolto in appello, la Cassazione ha cambiato le sue sorti - Nel 2010, dopo la condanna in primo grado, Matacena era stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, sentenza che era stata appellata. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della procura generale, aveva disposto il rinvio ad altro collegio. E la Corte d'assise d'appello, il 18 luglio 2012, con una nuova sentenza, lo aveva condannato. Sentenza divenuta definitiva con la decisione della Corte di Cassazione del 6 giugno scorso.