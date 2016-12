foto Afp

10:42

- In caso di un attacco in Siria "Israele brucerà". La minaccia, riportata da Press Tv, arriva dal vice capo di Stato maggiore dell'esercito iraniano, il generale Masoud Jazayeri. L'eventuale azione "di Usa e Gran Bretagna contro la nazione siriana innocente è in realtà un'operazione sionista", ha aggiunto Jazayeri.