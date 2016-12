foto Ap/Lapresse

09:53

- Per Enrico Letta, la posizione italiana sulla Siria è chiara: pur condannando i crimini del regime, "l'Italia non parteciperà" a nessun intervento militare "se non ci sarà l'Onu". Perplessità sul possibile raid anche da Emma Bonino: "Cosa vuol fare questa coalizione? Punire Assad? Porre fine al conflitto? Non mi è chiaro", ha detto il ministro. Intanto secondo i media, una fregata francese sarebbe salpata stamani diretta verso le coste siriane.