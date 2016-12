Obama appare sempre più incerto sulla questione Siria. Il presidente Usa annuncia un "intervento limitato", mentre David Cameron esce sconfitto dal suo parlamento che ha bocciato la mozione per un eventuale intervento. Hollande e Merkel d'accordo sulla necessità di una reazione all'attacco chimico, mentre la Bonino avverte: "Siamo in disaccordo con Parigi".

00:48 Gli Usa pronti ad intervenire da soli

Gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di un intervento armato unilaterale in Siria, dopo il "no" arrivato da Londra. Lo annuncia la Cnn, citando fonti della Casa Bianca, e confermando le voci già riportate dal New York Times. "Gli Usa - ha rivelato la fonte -, prendendo atto del voto della Camera dei Comuni inglese, sono tuttavia determinati ad assumere le scelte che vanno assunte".

23:36 Parlamento Gb boccia ipotesi di intervento

Il parlamento inglese ha bocciato la mozione del governo britannico a sostegno di un eventuale intervento in Siria. Il provvedimento è stato respinto con 285 voti contrari e 272 a favore. "Mi è chiaro che il parlamento e il popolo britannici non sono favorevoli a un'azione. Agirò di conseguenza", ha commentato il premier, David Cameron.

22:34 Onu, ambasciatore Usa: "Valutiamo reazione appropriata"

"Gli Usa stanno valutando una reazione appropriata". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatrice americana all'Onu, Samantha Power, dopo aver lasciato la riunione dei P5 scura in volto e senza fare dichiarazioni. Il regime siriano, ha aggiunto la Power, "deve esser messo di fronte alle sue responsabilità, cosa che il Consiglio di Sicurezza si è rifiutato di fare negli ultimi due anni".

21:55 Onu, conclusa riunione P5

La riunione dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza sulla Siria si è conclusa. Gli ambasciatori non hanno fatto commenti all'uscita dell'aula del Palazzo di Vetro.

20:03 Casa Bianca: risposta sarà limitata

L'eventuale risposta americana all'uso di armi chimiche in Siria sarebbe "molto discreta e limitata". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, respingendo qualsiasi paragone con l'Iraq. Il presidente americano Barack Obama ha detto nelle ultime ore di non volere un nuovo Iraq.

19:23 Casa Bianca: solo regime ha capacità armi chimiche

"Solo il regime siriano ha la capacità di usare armi chimiche. Ci sono molti fatti importanti che già sappiamo e che sono convincenti al netto del rapporto dell'intelligence, che sarà reso pubblico in settimana". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest.

18:53 Appello Merkel a Russia e Cina a cooperare

La cancelliera Angela Merkel si è appellata a Russia e Cina a cooperare con l'occidente sulla Siria al Consiglio di sicurezza Onu. Ad un comizio a Minden, in Vestfalia, ha detto che l'uso di armi chimiche è una "pesante violazione di tutti gli accordi internazionali e del diritto internazionale". D'intesa con il presidente francese Francos Hollande, ha poi detto che e' necessario quanto prima un rapporto degli ispettori Onu e che il Consiglio deve adottare una risoluzione all'unanimità.

18:24 Onu, convocata nuova riunione Consiglio sicurezza

Una nuova riunione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza è stata convocata in serata a New York. Lo riferiscono fonti diplomatiche.

16:13 Gb: impensabile agire se a Onu vasta opposizione

Un'azione militare in Siria sarebbe "impensabile" in caso di "vasta opposizione" al Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha aggiunto, sottolineando tuttavia che l'approvazione delle Nazioni Unite non costituisce l'unica base legale per un intervento.

15:49 Cameron: prove armi chimiche davanti ai nostri occhi

Le prove della responsabilità del regime di Assad nell'uso di armi chimiche "sono sotto i nostri occhi". Lo ha detto il premier britannico, David Cameron, presentando in parlamento la mozione sulla Siria.

15:31 Bonino: "In disaccordo con Parigi"

Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, conferma la distanza che ci separa dal governo francese sulla questione siriana. "Prendiamo atto che abbiamo posizioni diverse. Non sulla condanna, tanto meno sull'orrore e sull'indignazione, ma c'è un apprezzamento diverso sul che fare, su quale ambito legale agire", ha spiegato la titolare della Farnesina al termine di un incontro con il ministro degli Affari esteri, Laurent Fabius.

14:20 Gb: "Intervento legale anche senza Onu"

Un'azione militare in Siria sarebbe "giustificabile legalmente su basi umanitarie anche senza Onu. Lo sostiene un documento del governo britannico diffuso oggi.

13:56 Merkel-Hollande: serve reazione ad attacco chimico

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Francois Hollande sono d'accordo sul fatto che serve una "reazione" all'attacco con armi chimiche in Siria, definito "una violazione del diritto internazionale" che "non può rimanere" senza risposta. Lo ha reso noto il portavoce di Angela Merkel.

13:32 Palazzo Chigi: piena collaborazione con Casa Bianca

I contatti fra Palazzo Chigi e l'amministrazione di Barack Obama sono "continui e costanti". E' quanto sottolineano fonti della presidenza del Consiglio, che rimarcano come i "rapporti con l'alleato statunitense, anche in questa vicenda siriana, si confermano di assoluta collaborazione e amicizia".

13:24 Papa e re di Giordania: tragedia in Siria, serve dialogo

Papa Francesco e il re di Giordania hanno riservato "speciale attenzione alla tragica situazione in cui versa la Siria". E' stato riaffermato che "la via del dialogo e della negoziazione fra tutti i componenti della società siriana, con il sostegno della comunità internazionale, è l'unica opzione per porre fine al conflitto".

Ultimo aggiornamento 00:48