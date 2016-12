foto Da video

- "In Siria possiamo utilizzare un approccio che non ci faccia ripiombare in un lungo conflitto, o una ripetizione della guerra in Iraq". Lo ha assicurato il presidente americano, Barack Obama, in un'intervista alla Pbs. "Dobbiamo evitare in ogni modo che armi chimiche possano essere usate contro di noi", ha aggiunto. "Usare armi chimiche su larga scala" colpisce anche "gli interessi nazionali degli Stati Uniti e questo deve cessare".