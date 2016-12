foto Ansa

00:19

- "Non ho ancora assunto una decisione. La discussione continua". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, sulla Pbs, parlando della crisi siriana. "Gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a entrare nella guerra civile", ha aggiunto. "Non riteniamo che l'opposizione possegga" armi chimiche: gli Stati Uniti hanno "concluso" che è stato il governo siriano a condurre l'attacco con armi chimiche.