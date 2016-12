foto Ap/Lapresse

- Martin Luther King e altri attivisti "non sono morti invano". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che per assicurare i guadagni che il Paese ha messo a segno in termini di diritti civili "serve vigilanza, non compiacenza". Le parole di Martin Luther King hanno "aiutato a svegliare" le coscienze dell'America, ha aggiunto, intervenendo alle celebrazioni per il 50esimo anniversario del discorso "I Have a Dream".