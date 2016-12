foto Reuters

16:00

- Il viceministro degli Esteri siriano, Faysal Al Maqdad, sostiene che Londra e Parigi hanno aiutato "i terroristi" a usare le armi chimiche in Siria e che gli stessi gruppi le useranno presto contro l'Europa. Intanto il segretario generale della Nato, Hans Fogh Rasmussen, al termine della riunione del Consiglio Atlantico, ha definito l'uso di armi chimiche "inaccettabile", sottolineando come quello che è successo "non può rimanere senza risposta".