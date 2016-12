Bullismo, bimbi neri insultano amica bianca

foto Da video 14:52 - E' polemica negli Usa per un video in cui si vede tre bambini di colore (un 12enne e due sorelline di 5 anni) aggredire una bimba bianca che giocava su un triciclo. La piccola è derisa, insultata e spinta dai tre. L'episodio di bullismo, sembra per motivi razziale anche se non c'è nessuna offesa in tal senso, è avvenuto a Minneapolis. Il padre dei tre bulli, dopo le scuse ai vicini, ha deciso di infliggere una severa punizione. - E' polemica negliper unin cui si vede tredi colore (un 12enne e due sorelline di 5 anni) aggredire una bimba bianca che giocava su un triciclo. La piccola è derisa, insultata e spinta dai tre. L'episodio di, sembra per motivi razziale anche se non c'è nessuna offesa in tal senso, è avvenuto a Minneapolis. Il padre dei tre bulli, dopo le scuse ai vicini, ha deciso di infliggere una severa punizione.

"Vedendo il video sono rimasto davvero molto, molto disgustato - ha raccontato l'uomo a MyFoxTwinCities – e onestamente non so da dove arrivi tale comportamento da parte dei miei figli, perché in casa nostra non insegniamo queste cose e nessuno di noi è razzista". Sia il padre dei bulli che della vittima hanno negato la matrice razzista. I ragazzi, infatti, di solito giocano insieme. Nel video, postato in rete con un titolo offensivo, si vede il 12enne, il "regista" del filmato, istigare le sorelline.



Le proteste online - In molti a Minneapolis hanno così riconosciuto i tre fratellini. Non solo, ma il padre ha ricevuto una serie di minacciose telefonate. L'uomo, a questo punto, dopo aver visionato il filmato, è rimasto frastornato: non si immaginava, certo, di essere lui il genitore di tre teppisti. Il padre della vittima ha però giustificato il vicino: "Mi fido di lui perché è un bravo padre e sa quello che fa". Per ora a pagare è stato il 12enne: per lui niente internet e tv.